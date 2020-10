O Shanghai SIPG, clube treinado pelo português Vítor Pereira, garantiu esta sexta-feira o apuramento para as meias-finais da liga chinesa de futebol, depois de bater o Shanghai Shenhua na segunda mão dos «quartos», apenas no desempate por grandes penalidades.

Depois do 0-0 na primeira mão, a equipa treinada por Vítor Pereira adiantou-se no jogo e na eliminatória com um penálti convertido com êxito pelo ex-FC Porto Hulk, aos 55 minutos.

O apuramento esteve iminente em tempo regulamentar, mas Sun Shilin, já em tempo de compensação (90+1m), fez o 1-1 e levou o jogo para prolongamento, no qual o Shenhua teve dois golos anulados por fora-de-jogo, aos 92 e 119 minutos.

No desempate por penáltis, o colombiano Giovanni Moreno abriu a desperdiçar a primeira tentativa para o Shanghai Shenhua, que marcaria os quatro seguintes. Contudo, o Shanghai SIPG não falhou nenhum dos cinco e fechou com o 5-4 favorável da marca dos 11 metros.

Nas «meias», o Shanghai SIPG defronta o vencedor do Chongqing Dangdai-Jiangsu Suning, que ficou 1-1 na primeira mão. A outra meia-final já está definida e opõe o Beijing Guoan ao Guangzhou Evergrande.