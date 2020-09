O Shanghai SIPG, clube treinado pelo português Vítor Pereira, perdeu esta segunda-feira na deslocação ao Chongqing Lifan, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga chinesa, a última da fase regular.

O marcador ficou decidido na primeira parte, na qual o Shanghai ficou cedo em inferioridade numérica, devido à expulsão de Zhang Wei, com vermelho direto, ao minuto 18. Aos 38 minutos, Mingcheng Yuan marcou o golo da vitória da equipa da casa.

Foi a segunda derrota em 14 jornadas para a equipa de Vítor Pereira, que viu a vantagem na liderança reduzir de sete para quatro pontos, dada a vitória do vice-líder Beijing Guoan. O Shanghai terminou a primeira fase com 32 pontos, no grupo B, para 28 do segundo classificado.

Chongqing Lifan e Hebei, da série do Shanghai e do Beijing, também garantiram o apuramento para a fase de campeão, além do Guangzhou Evergrande, Jiangsu Suning, Shandong Luneng e Shanghai Shenhua, do grupo A.