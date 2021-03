O avançado do Eintracht Frankfurt, André Silva, foi o melhor português do último fim-de-semana nos campeonatos estrangeiros, com os dois golos e a assistência na goleada por 5-2 ante o Union Berlim, no sábado, para a 26.ª jornada da Bundesliga alemã.

O jogador de 25 anos chegou aos 22 golos em 26 jogos oficiais pelo Eintracht em 2020/2021 e obteve, de forma destacada entre os nomes lusos no estrangeiro, a nota mais elevada no ranking do SofaScore para o Maisfutebol (8,8 pontos em 10).

Na segunda posição e com nota oito surge o médio Samuel Costa, do Almería, que marcou, no domingo, o golo da sua equipa, na derrota por 2-1 ante o Ponferradina, para a II Liga espanhola.

Abaixo da nota oito surgem nomes que atuam em França (Xeka, Danilo Pereira, José Fonte), em Espanha (Rafa Soares, Rui Silva e Jair Amador), Inglaterra (Rúben Dias) e Turquia (Edgar Ié).