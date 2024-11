Bruno Fernandes lidera a «armada lusa» além-fronteiras. Graças ao golo anotado pelo Manchester United, na receção ao Leicester, o capitão dos «Red Devils» foi o melhor português de 8 a 11 de novembro.

Os dados são do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – que eleva Rafael Leão, do Milan, e João Nunes, defesa do Újpest, ao pódio deste top-10.

O extremo bisou na visita ao Cagliari (3-3). Por sua vez, o defesa central – a atuar nos húngaros do Újpest (6.º) – fez parelha com o compatriota André Duarte para travar o Paksi (4.º), num encontro que terminou 0-0.

No quarto lugar deste top-10 surge Chiquinho, médio do Olympiakos que assinou duas assistências no triunfo sobre o PAOK (2-3). O ex-Benfica, de 29 anos, ajudou o Olympiakos a permanecer empatado no topo da Liga com AEK e Aris, a 21 pontos.

A primeira metade da lista fica completa com Afonso Sousa, ao serviço do Lech Poznan, líder na Polónia. Em jogo grande da 15.ª jornada do campeonato, o médio de 24 anos bisou no triunfo sobre o Legia Varsóvia (5-2).

Este top-10 conta também com o defesa André Duarte (Újpest), o defesa Paulo Henrique (Radomiak, Polónia), Pizzi (APOEL Nicósia, Chipre), Rafa Silva (Besiktas) e Gelson Martins (Olympiakos).