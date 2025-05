O médio Miguel Crespo é o principal destaque entre os portugueses emigrados. O ex-Estoril, de 28 anos, fez duas assistências na difícil visita do Basaksehir ao Hatayspor (4-2). Face a este triunfo, o Basaksehir é 5.º na Turquia, a quatro pontos do Besiktas e dos lugares europeus.

Quanto a Miguel Crespo, leva três golos e seis assistências em 35 partidas.

Na vice-liderança desta lista surge Rafael Leão, que contribuiu com um golo para a reviravolta do Milan na visita ao Génova (2-1). Foi o oitavo golo do extremo na Serie A, o 12.º pelo Milan nesta temporada.

A fechar o pódio estão Bernardo Silva e Matheus Nunes, do Manchester City, totalistas no triunfo caseiro sobre os Wolves de Vítor Pereira (1-0).

O top-5 fica completo com Mathias Pereira Lage, médio e titular indiscutível nos franceses do Brest.

A lista desta semana – baseada nos dados do SofaScore e nas partidas disputadas entre 2 e 5 de maio – fica completa com Pedro Neto (Chelsea), Nuno Lima (Alanyaspor), Mateus Fernandes (Southampton), João Costa (Al Ettifaq) e Vitinha (Génova).