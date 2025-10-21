O hat-trick de João Félix na goleada do Al Nassr sobre o Al Fateh (5-1) valeu nota máxima e liderança no top-10 semanal de portugueses além-fronteiras. A avaliação do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – colocou o avançado na frente de Pedro Neto e Rúben Neves.

Nesta época de estreia pelo Al Nassr, João Félix leva 11 golos e duas assistências em dez jogos, apontando ao recorde de carreira, assinado pelo Benfica em 2018/19: 20 golos e oito assistências em 43 jogos.

Na vice-liderança desta lista surge Pedro Neto, extremo do Chelsea que marcou e assistiu na visita ao Nottingham Forest (3-0). Assim, o avançado acumula uma assistência e dois golos em 11 partidas.

A fechar o pódio está Rúben Neves, médio que continua de pé quente, desta feita marcando na goleada do Al Hilal sobre o Al Ettifaq (5-0). Foi o segundo golo pelos sauditas nesta temporada.

De resto, o top-10 desta semana conta com Rafael Leão – que bisou na vitória do Milan sobre a Fiorentina – Félix Correia (Lille), Gonçalo Borges (Feyenoord), Matheus Nunes (Man City), Kévin Rodrigues (Gaziantep), João Palhinha (Tottenham) e Danilo Pereira (Al Ittihad).