João Neves e João Félix destacaram-se dos demais portugueses no estrangeiro e ascenderam à liderança do top-10 desta lista, de acordo com o SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol.

Ambos os jogadores apontaram três golos nos respetivos encontros, sendo que o médio do PSG fê-lo diante do Toulouse, com dois pontapés de bicicleta e em grande estilo. O contributo foi essencial para a vitória gorda por 6-3 no encontro deste sábado, sendo que Dembélé (por duas vezes) e Barcola também colocaram o nome na lista de marcadores.

Quanto ao avançado do Al Nassr, estreou-se da melhor forma no campeonato saudita, ao assinar três golos na goleada por 5-0 diante do Al Taawoun. Este foi, de resto, o segundo «hat-trick» de João Félix na carreira.

A lista que compreende os jogos entre 29 de agosto e 1 de setembro conta ainda com Flávio Nazinho (Cercle Brugge), João Cancelo (Al Hilal), Bruno Fernandes (Man. United), Nuno Tavares (Lazio), Tiago Gabriel (Lecce), Anthony Lopes (Nantes), Félix Correia (Lille) e Diogo Dalot (Man. United).