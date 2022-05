Antigo jogador de FC Porto e Paços de Ferreira, por exemplo, Josué lidera o top da jornada dos portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

O médio de 31 anos esteve em destaque no triunfo do Légia de Varsóvia frente ao Gornik Zabrze, por 5-3, com um golo e uma assistência, e por isso recolheu uma pontuação de 9.3, a mais alta da semana.

Asumah Abubakar, luso-ganês que atua no Luzern, da Suíça, também fez um golo e uma assistência na goleada frente ao Servette, e por isso foi o segundo melhor da semana, com uma pontuação de 8.2.

Chiquinho, do Wolverhampton, e Pereira Lage, do Angers, surgem empatados no terceiro lugar.