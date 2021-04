Nani foi o melhor português do último fim-de-semana nos campeonatos estrangeiros, de acordo com o ranking do Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O jogador português estreou-se a marcar esta temporada com um golaço de calcanhar na segunda jornada da MLS, garantindo o empate dos Orlando City com o Sporting Kansas City. A exibição valheu-lhe a nota 8,2, a mais alta da tabela.

Com nota acima de oito esteve apenas outro jogador: Gedson Fernandes, que está cedido pelo Benfica ao Galatasaray. O internacional português jogou os 90 minutos do encontro com o Antalyaspor.



Veja o top 10 dos portugueses no estrangeiro: