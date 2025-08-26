Ao marcar na visita do Tottenham ao Manchester City (2-0), João Palhinha ascendeu à liderança do top-10 de portugueses no estrangeiro. O médio português registou nota de 8.4, de acordo com o SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol.

Em 89 minutos, o ex-Sporting concretizou 23 em 27 passes, um drible, ganhou oito em 12 duelos, registou dois alívios, quatro cortes e um remate bloqueado.

O pódio fica completo com Vitinha, totalista na vitória do PSG sobre o Angers (1-0), e Cristiano Ronaldo, que marcou na final da Supertaça saudita – o que não impediu a derrota (2-2, 5-3 após penáltis).

O top-5 conta com Daniel Fernandes, guarda-redes do Hamburgo, e Tiago Tomás, avançado que marcou na vitória do Estugarda.

De resto, a lista que compreende os jogos entre 22 e 25 de agosto conta com Pedro Neto (Chelsea), Félix Correia (Lille), Francisco Conceição (Juventus), Flávio Nazinho (Cercle Brugge) e Kévin Rodrigues (Gaziantep).