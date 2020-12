Quatro portugueses que jogam nos campeonatos da Turquia fazem deste país o mais representado no onze ideal de futebolistas lusos da jornada realizada no último fim-de-semana.

Miguel Lopes e Manuel Fernandes (Kayserispor) defrontaram Edgar Ié (Trabzonspor) num jogo que terminou empatado 0-0 e foram os jogadores com melhor nota na respetiva posição, na equipa elaborada pelo SofaScore para o Maisfutebol. Ainda da Turquia, mas da II Liga, surge Marco Paixão, que marcou o 11.º golo em 13 jogos pelo Altay, na vitória por 4-1 ante o Adanaspor.

Do ataque surge também o homem com melhor nota da semana: Dany Mota, que marcou um dos golos da vitória do Monza ante o Veneza (0-2).

Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos de penálti pela Juventus ante o Génova, é o outro homem que completa o ataque, num onze ainda com Anthony Lopes, José Fonte, Raphael Guerreiro, Daniel Podence e João Carlos Teixeira.