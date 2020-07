Francisco Trincão foi oficializado como reforço do Barcelona no final de dezembro e revelou agora, numa entrevista aos órgãos do clube, que Griezmann foi o primeiro jogador blaugrana a dar-lhe as boas-vindas… e com uma mensagem na língua de Camões.

«Enviou-me uma mensagem em português a perguntar: como estás, craque?», disse sobre o avançado francês que, recorde-se, é descendente de portugueses.

O jogador formado no Sp. Braga assumiu ainda ter ficado sem reação quando soube do interesse do Barcelona.

«Fiquei muito contente, mas não sabia o que dizer. Fiquei sem palavras. Sempre soube que tinha qualidade, mas não imaginava que me pudesse acontecer isto tão jovem», acrescentou.