O Spartak Moscovo, equipa orientada por Rui Vitória, empatou a um golo com o rival Lokomotiv Moscovo.

A jogar em casa, o Spartak Moscovo ficou em desvantagem aos 23 minutos, quando o holandês Gyrano Kerk fez a diferença.

Aos 35 minutos, a tarde ficou ainda mais negra para o conjunto de Rui Vitória, que ficou reduzido a dez por expulsão de Ruslan Litvinov por acumulação de amarelos.

Mesmo em inferioridade numérica durante praticamente uma hora, o Spartak conseguiu chegar ao empate através de Nail Umyarov aos 64 minutos.

Apesar do ponto obtido em circunstâncias difíceis, a equipa de Rui Vitória está há seis jogos (quatro para a Liga russa) sem vencer e segue no oitavo lugar do campeonato a 11 pontos do líder Zenit ao cabo de 14 jornadas.