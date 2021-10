As nuvens afastam-se da cabeça de Rui Vitória. Depois de uma fase muito negativa - duas vitórias em nove jogos -, o seu Spartak parece ter acertado o passo e ganhou pela terceira vez seguida.



Às vitórias sobre o Ufa e o Nápoles, esta na Liga Europa, o Spartak Moscovo acrescentou três pontos na visita ao FK Akhmat. Aleksandr Sobolev, aos 41 minutos, fez o único jogo da partida, muito bem lançado por Ruslan Litvinov.



Consequência desta subida de produção, o Spartak Moscovo já é sétimo na liga russa, a sete pontos do líder Zenit.



VÍDEO: o golo do Spartak