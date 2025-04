Há oito meses no Sport Recife – e em estreia por este emblema no Brasileirão – Pepa leva três derrotas consecutivas em quatro rondas. Por isso, é 20.º e último, com um ponto.

Na reação à derrota caseira com o Bragantino, por 0-1, na madrugada desta quinta-feira, o treinador português foi insultado pelos próprios adeptos.

Minutos mais tarde, na conferência de imprensa, surgiu a resposta de Pepa.

«Não há campeões à 4.ª jornada. Sabemos que o momento não é bom, a primeira parte foi muito má. Em relação ao ruído e pressão, se canalizarmos as energias para isso, não vamos estar focados no que controlamos. O grupo de trabalho está sempre no limite do esforço. Faz parte do crescimento e da experiência, para não cometer alguns erros. Não tenho dúvidas de que vamos fazer mais e melhor. No próximo jogo visitamos o Corinthians, um estádio difícil, mas o foco está nos três pontos.»

Tal desfecho mantém o Sport Recife no último lugar (20.º), com um ponto, antes da visita ao Corinthians (13.º), na noite de sábado (20h).