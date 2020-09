Bruno Fernandes está entre os três finalistas ao prémio de melhor jogador da última edição da Liga Europa.

O ex-médio do Sporting, que assinou no final de janeiro pelo Manchester United, concorre com Éver Banega (Sevilha) e Romelu Lukaku (Inter).

O vencedor do prémio será anunciado a 2 de outubro, durante a cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga Europa.

Bruno Fernandes foi o melhor marcador da edição transata da segunda competição de clubes da UEFA com oito golos, cinco deles com a camisola do Sporting.