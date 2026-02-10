Mateus Fernandes dividiu o balneário com Luis Guilherme no West Ham e aconselhou o avançado a mudar-se para Alvalade no último mercado de transferências. Tal como o brasileiro já tinha revelado, o médio português fez força para que o antigo colega assinasse pelo Sporting.

«Ele na altura falou-me do interesse do Sporting. Ficou muito entusiasmado e tentei orientá-lo em termos de casa, como é que era o dia a dia em Portugal, sobre a pressão dos adeptos e como é a Liga. A Liga portuguesa é o melhor campeonato na Europa para um jovem que precise de confiança e minutos. Jogando no Sporting ou noutro dos grandes vais estar sempre com bola, com muitos momentos de finalização e ataque», disse Mateus Fernandes, em entrevista à DAZN.

«Depois, é uma língua que ele conhece, a cultura é praticamente a mesma, o balneário é fantástico e o clube tem todas as condições. Disse-lhe “se tiveres essa oportunidade em cima da mesa, nem penses duas vezes”. Ele não pensou e agora está lá», acrescentou.

Luis Guilherme chegou ao Sporting a troco de 14 milhões de euros (mais três milhões em função de objetivos) e leva um golo em seis jogos pelos leões.