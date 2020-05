O futebolista português Orlando Sá mostrou-se aliviado pelo acordo para a rescisão de contrato com o Standard Liège, clube com o qual diz ter assinado um «acordo» que o «libera das obrigações contratuais que tinha com o clube».

Sem adiantar pormenores do acordo, no cumprimento da confidencialidade acordada entre as partes, o jogador de 31 anos expressou calma após o desfecho. «É um alívio estar disponível para decidir o meu futuro e poder dar um contributo noutro projeto mais adequado às minhas capacidades», salientou.