O Mouscron, treinado pelo português Jorge Simão, regressou este domingo às vitórias na primeira liga da Bélgica, ao vencer na receção ao Standard Liège, por 1-0, em jogo da 29.ª jornada.

Sem ter feito qualquer remate enquadrado com a baliza nas oito tentativas que teve, a verdade é que a formação da casa chegou ao triunfo e tudo graças a um autogolo de Siquet, ao minuto 37.

Com este resultado, o Mouscron pôs fim a seis jornadas sem vitórias chega aos 30 pontos, saindo à condição da zona de descida, com mais um ponto que o Cercle Brugge, que tem 29 e só joga ao final da tarde ante o Genk (19h45). O Standard é 11.º, com 40 pontos.