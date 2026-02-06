Made In
Ex-Benfica Steven Vitória termina a carreira aos 39 anos
Último clube que representou foi o Boavista, na época passada
Steven Vitória colocou um ponto final da carreira, aos 39 anos.
O antigo defesa-central, que somou 46 internacionalizações pelo Canadá, estava sem clube desde o verão passado, após terminar a ligação ao Boavista.
Steven Vitória pendura as chuteiras com um campeonato português no currículo, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e dois títulos da II Liga. Além disso, ergueu a Taça da Polónia numa ocasião.
O luso-canadiano integrou a equipa de juniores do FC Porto em 2005/06 e passou por Tourizense, Olhanense, Sp. Covilhã e Estoril, onde se notabilizou, o que lhe valeu o salto para o Benfica. Depois dos encarnados, ainda representou Philadelphia Union (EUA), Lechia Gdansk (Polónia), Moreirense, Desp. Chaves e, por último, o Boavista.
