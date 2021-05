O Grasshoppers anunciou a saída de João Carlos Pereira.



O treinador de 56 anos deixa o clube na liderança da segunda divisão suíça em igualdade pontual com o FC Thun. Em 37 jogos, João Carlos Pereira venceu 20, mas perdeu os últimos três. Esse ciclo de derrotas levaram à saída do português, segundo o comunicado do emblema helvético.



Zoltan Kadar assume a equipa de forma interina até final da temporada.