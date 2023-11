Três meses depois de ter assinado pelo Zurique na condição de jogador livre após ter terminado contrato com o FC Porto, Rodrigo Conceição renovou contrato pelo clube suíço.

O novo vínculo do jogador de 23 anos, filho de Sérgio Conceição, é válido até 2027.

Rodrigo Conceição soma 13 jogos pelo Zurique, 11 dos quais como titular.

O Zurique está no 2.º lugar da Liga suíça com 27 pontos, menos um do que o campeão em título Young Boys.