Após ter perdido a Supertaça do Brasil para o Flamengo, no desempate por penáltis, Abel Ferreira revelou as palavras que levaram a equipa de arbitragem a expulsá-lo, ainda na primeira parte.

«Chamo-me Abel Ferreira, tenho 42 anos e sou responsável pelo que eu digo, não pelo que escrevem. Fui expulso porque disse isto: "Duas grandes equipas em campo, na minha opinião, mereciam um árbitro do mesmo nível". Eu perguntei à minha direção se aqui existe classificação de árbitros. Na Europa o desempenho dos árbitros muda ao longo da época, muda», referiu o técnico português do Palmeiras.

«Tínhamos as duas melhores equipas, uma na Copa e outra no Brasileirão. Queria ver as três melhores, e sou expulso porque foi um amarelo claro e o jogo é de emoções e eu estava fora. E quem me expulsou foi o assistente. Porque disse isso. Se este foi o melhor árbitro, pronto, temos que aceitar e seguir. O futebol brasileiro tem grandes árbitros», reforçou Abel.

Relativamente ao jogo propriamente dito, o técnico português elogiou a personalidade e carácter dos jogadores: «Marcámos um golo primeiro, sofremos a seguir, tivemos uma ocasião tirada em cima da linha. Para mim o melhor em campo foi o guarda redes do nosso adversário. Jogámos contra uma grande equipa, fizemos as alterações que tínhamos de fazer. Chegámos com mérito à igualdade, e a segunda palavra é para dar parabéns ao adversário, que ganhou mais um troféu.»