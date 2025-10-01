Van Basten, és tu? Gonçalo Franco inicia reviravolta pelo Swansea com golaço
Médio de 25 anos revelou-se importante na visita ao Blackburn e é um dos preferidos dos adeptos
O médio Gonçalo Franco iniciou a reviravolta do Swansea no reduto do Blackburn (2-1), com um golo a lembrar aquele marcado pelo neerlandês Van Basten contra a União Soviética no Europeu de 1988. Na noite de terça-feira, na oitava jornada do Championship, o médio de 25 anos encheu o pé ao segundo poste, após cruzamento à esquerda. Estavam decorridos 44 minutos (1-1).
Na etapa complementar, o avançado Liam Cullen completou a reviravolta, aos 67 minutos. Em todo o caso, os adeptos elegeram Gonçalo Franco como o melhor em campo.
Desta forma, o Swansea subiu ao 7.º lugar, com 12 pontos, seis de vantagem sobre o Blackburn (21.º), o primeiro emblema acima dos lugares de despromoção.
Formado entre FC Porto e Leixões, Gonçalo Franco afirmou-se no Moreirense entre 2020 e 2024, até rumar ao Swansea, a troco de 2 milhões de euros. Depois de dois golos e duas assistências em 2024/25, o médio portuense estreou-se a marcar nesta época, ao cabo de nove jogos.
