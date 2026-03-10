O Swansea de Vítor Matos alcançou a segunda vitória consecutiva no Championship, triunfando desta feita na visita ao Portsmouth (2-1). Na noite desta terça-feira, na 37.ª jornada, o médio Gonçalo Franco (ex-Moreirense) foi titular. Enquanto o médio Galbraith adiantou o Swansea aos 26 minutos, o lateral Josh Key duplicou a vantagem aos 39 minutos.

O melhor que o Portsmouth conseguiu foi reduzir aos 64 minutos pelo médio Jacob Brown.

Assim, o Swansea subiu ao décimo lugar, com 52 pontos, igualado com o Watford (9.º) e a cinco pontos do Wrexham (6.º), a primeira equipa em zona de play-off. No calendário da turma de Vítor Matos segue-se o duelo galês com o Wrexham, na sexta-feira (20h).

Por sua vez, o Portsmouth segue no 19.º lugar, com 40 pontos, quatro de vantagem sobre o West Brom (22.º), o primeiro emblema em zona de despromoção.

Também nesta terça-feira, o Leicester retomou a via das vitórias e levou a melhor na receção ao Bristol City (2-0). O lateral Ricardo Pereira (ex-FC Porto) foi aposta nas “Raposas” ao minuto 69.

Depois de o central Ben Nelson faturar aos 13 minutos, o extremo Fatawu fez o 2-0 aos 28m. O extremo ex-Sporting leva nove golos e sete assistências nesta época.

O triunfo permitiu ao Leicester deixar a zona de despromoção, subindo a 21.º, com 38 pontos, dois de vantagem sobre o West Brom. Segue-se a receção ao Queens Park Rangers (16.º), no sábado (15h).

Quanto ao Bristol, caiu para 11.º, com 50 pontos.

Por último, Sheffield Wednesday e Watford empataram a um golo. O avançado Yates adiantou o Sheffield aos 54 minutos, mas o ponta de lança Vivaldo Semedo restabeleceu a igualdade em cima do minuto 90. Entrado aos 84m, o português de 21 anos – ex-Vizela e Sporting – alcançou o quarto golo na época.

Enquanto o Sheffield Wednesday continua no 24.º e último lugar – já despromovido e com seis pontos negativos – o Watford é nono, com 52 pontos. No sábado (15h) há visita ao Stoke City (15.º).