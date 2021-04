O Independiente del Valle, equipa equatoriana sob orientação do português Renato Paiva, venceu por 2-1 o Grémio, do Brasil, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Taça Libertadores.

A jogar em casa emprestada, o Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai), o Independiente del Valle viu-se em desvantagem logo aos nove minutos. O ex-benfiquista Diego Souza deu vantagem ao Grémio com um golo de cabeça, após livre na direita.

Ainda antes de restabelecer a igualdade a equipa de Renato Paiva acertou duas vezes nos ferros, em lances de bola parada, mas ao minuto 53 marcou mesmo, por Lorenzo Faravelli.

Apenas sete minutos depois o médio argentino bisou, na conversão de um penálti que ditou a expulsão de Ruan, por acumulação de cartões amarelos.

É com esta vantagem de 2-1 que a equipa do antigo treinador do Benfica B vai a Porto Alegre, no próximo dia 14 de abril.

O vencedor da eliminatória terá vaga no Grupo A da Taça Libertadores, no qual já está o campeão em título, o Palmeiras de Abel de Ferreira, assim como o Defensa y Justicia, da Argentina, e o Universitario, do Peru.

Quem perder a eliminatória transita para a Taça sul-americana, mais concretamente para o Grupo H, com Lanús (Argentina), La Equidad (Colômbia) e Aragua (Venezuela).