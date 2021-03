Tiago Dantas chegou ao Bayern Munique no último dia do mercado de transferências do verão passado, mas apenas disputou três minutos pela equipa principal. Ainda assim, Hansi Flick olha para o médio cedido pelo Benfica como um projeto pessoal.



«Foi um projeto que quis assumir. Esperávamos que já tivesse jogado mais, mesmo nos sub-23. Se houver oportunidades, ele terá minutos», garantiu o alemão, na véspera da receção à Lazio, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O treinador dos campeões europeus e germânicos admitiu que ainda não se decidiu acerca da contratação em definitivo do jovem jogador português.



«Não temos de decidir agora. Vamos esperar e ver como tudo se desenvolve», atirou.



O Bayern Munique recebe a Lazio esta quarta-feira, às 20h00.