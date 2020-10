O treinador do Bayern Munique deixou elogios a Tiago Dantas, jogador emprestado pelo Benfica ao clube campeão europeu.

«Gosto de trabalhar com ele. É um grande jogador, tem a mente aberta e tem vomntade de aprender. Já está a demonstrar as suas qualidades nos treinos connosco», começou por dizer Hans Flick em declarações ao canal Sport 1.

Flick, que na quarta-feira trocou dois dedos de conversa com Dantas e João Félix instantes após a goleada do Bayern Munique por 4-0 ao Atlético Madrid, partilhou o plano que tem para o jogador que começou a seguir há seis anos, de acordo com José Boto, antigo líder do scout do Benfica. «Ele é pequeno, mas tem uma disposição forte. Vamos trabalhá-lo fisicamente, temos um plano definido para que ele melhore» referiu.

Há quem já aponte Tiago Dantas como um possível sucessor de Thiago Alcântara, médio espanhol de ascendência brasileira que trocou recentemente o gigante alemão pelo Liverpool. Hans Flick preferiu evitar comparações. «O Thiago é um talento excecional e ele tem ainda um longo caminho até atingir esse nível. O Tiago [Dantas] tem a uma identidade própria e é um jogador entusiasmante», rematou.