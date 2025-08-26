VÍDEO: Tiago Djaló em Istambul para assinar pelo Besiktas
Central português, que esteve cedido ao FC Porto na época passada, vai realizar exames médicos e mudar-se em definitivo para a Turquia
Depois do empréstimo ao FC Porto na época passada, Tiago Djaló prepara-se para uma nova aventura na carreira. O internacional português aterrou esta terça-feira em Istambul para reforçar o Besiktas, que, entretanto, já confirmou que o central vai realizar exames médicos.
Transfer görüşmesine başladığımız Tiago Djalo, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 26, 2025
Canlı yayın 👇https://t.co/5eo0jSsdi0
Segundo a imprensa italiana, Djaló deverá deixar a Juventus por cerca de 3,5 milhões de euros e assinar contrato até 2028, tornando-se colega de equipa de Rafa e João Mário.
Formado no Sporting, o central de 25 anos saiu em 2018/19 para os juniores do Milan. Na época seguinte, mudou-se para o Lille, onde esteve durante quatro temporadas, antes de assinar pela Juventus, embora nunca se tenha afirmado na «vecchia signora».
Djaló fez 17 jogos na temporada passada, cedido ao FC Porto, mas não joga desde fevereiro, tendo sido afastado do plantel portista por problemas disciplinares.