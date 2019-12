O Trabzonspor e o Alanyaspor, equipas nas quais jogam, respetivamente, os portugueses João Pereira e Marafona, somaram por vitórias, esta segunda-feira, os jogos na 16.ª jornada da primeira liga da Turquia.

Com João Pereira a titular e em campo nos 90 minutos, o Trabzonspor venceu na deslocação ao Konyaspor, por 1-0.

Mais expressivo foi o triunfo do Alanyaspor, por 5-1, na casa do Denizlispor. Marafona foi titular na equipa visitante, levando a melhor sobre Tiago Lopes, que alinhou de início no Denizlispor.

