O futebolista português João Amaral marcou, este sábado, o golo que abriu a goleada do Lech Poznan na receção ao Slask, por 4-0, em jogo da 10.ª jornada da primeira liga da Polónia.

Amaral fez, logo aos dois minutos, o tento inaugural do encontro, num remate de pé esquerdo, na área. Os outros golos foram apontados por Kaminski (30m e 54m) e Ishak (56m).

Pedro Tiba também foi titular na equipa do Lech, além de Amaral, tendo ambos saído aos 73 minutos, altura em que entrou Joel Pereira. Do lado do Slask, Diogo Verdasca foi titular.

O Lech é líder isolado, com 21 pontos somados.

Outro português, Tiago Matos, deu o empate ao Radomiak Radom na receção ao Termalica (1-1). O ex-FC Porto evitou a derrota da sua equipa já em tempo de compensação.

O golo de João Amaral: