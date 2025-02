Tiago Pinto, diretor desportivo do Bournemouth, da Premier League, deu uma entrevista à DAZN onde abordou a chegada de Hugo Viana ao Manchester City e também a longa passagem pelo Benfica.

Sobre o clube da Luz, onde teve dois cargos - diretor geral de modalidades entre 2012 e 2017 e diretor geral de futebol entre 2017 e 2021 -, Pinto destaca o campeonato ganho em 2018/19 como o melhor momento ao serviço do clube.

«Entrei num período em que o Benfica vinha de ser tetracampeão, com uma equipa que estava a chegar ao limite do fim de ciclo, com muitos jogadores com 30 anos ou mais. Vivi períodos positivos e negativos. Sermos campeões com nove jogadores da formação e um treinador acabado de vir da equipa B foi um momento marcante [época 2018/19]», começou por dizer.

Tiago Pinto assegura que o sucesso alcançado no futebol, durante o período em que foi diretor geral de futebol, é muito difícil de repetir.

«Há um período histórico do Benfica, falando do futebol, que acho que é irrepetível. Por aquilo que eram os profissionais que trabalhavam no Benfica na altura e que ainda hoje são amigos. É uma coisa que é muito difícil repetir no futebol e por isso tenho recordações muito positivas», disse.

Questionado sobre a chegada de Hugo Viana ao Manchester City para exercer funções de diretor desportivo, Tiago Pinto apenas deixou elogios.

«Na altura fiquei obviamente contente, foi sempre o meu grande objetivo de carreira foi sempre chegar à Premier League. Sinto-me orgulhoso de ter sido o primeiro português a diretor desportivo na Premier League mas agora ainda estou mais contente que o Hugo se vai juntar a mim num grande clube. Além de um grande diretor desportivo é uma grande pessoa, a quem estimo muito», completou.