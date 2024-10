Tiago Santos sofreu recentemente uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, mas o Lille decidiu avançar para a renovação de contrato com o internacional sub-21 por Portugal.

O emblema francês referiu que o novo vínculo, válido até 2029, é uma demonstração de «confiança».

O lateral-direito de 22 anos, contratado pelos «Les Dogues» em 2023, ao Estoril, não deve jogar mais esta temporada. Até à lesão, levava um golo em 13 jogos.