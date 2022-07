O Estugarda bateu o Valencia, por 5-2, na tarde deste sábado, numa partida em que o português Tiago Tomás esteve em plano de destaque.

O avançado formado no Sporting apontou um bis ainda no primeiro tempo e abriu caminho ao triunfo germânico. TT foi titular, à semelhança de Gonçalo Guedes e Thierry Correia no conjunto espanhol. O camisola 10 do Estugarda marcou logo aos 16 minutos, com uma finalização a dois toques já dentro da grande área.

Marcos André reduziu para a turma ché (30m), mas Tiago Tomás voltou a colocar os alemães na frente, aproveitando a saída de Giorgi Mamardashvili. O guarda-redes georgiano aliviou mal a bola e TT disparou de primeira, de pé esquerdo, com a bola a sobrevoar o guardião e só parar no fundo das redes.

Na segunda parte, Silas (46m), Juan Jose Perea (58m) e Churlinov (90m) fizeram os restantes golos do Estugarda. Pelo meio, o brasileiro Marcos André ainda reduziu (55m).

O bis de Tiago Tomás: