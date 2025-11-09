O Toluca encerrou a fase regular do campeonato mexicano com um triunfo caseiro sobre o Club America, por 2-0, na última madrugada.

O avançado português Paulinho foi novamente titular e deu o mote para o triunfo, com o golo aos 40 minutos, na sequência de um remate cruzado. Antes, aos 22, o ex-Sporting já tinha marcado um grande golo, mas que foi invalidado por fora de jogo.

Na segunda parte, o Toluca dilatou a vantagem, fruto do penálti convertido por Helinho (56m). O guarda-redes do America saiu com tudo da baliza e atingiu Paulinho no rosto. O português ficou com mazelas e nem sequer foi ele a rematar da marca dos onze metros.

Com este resultado, o Toluca fechou o Torneio Apertura na primeira posição, com 37 pontos, mais um do que o Tigres, o segundo classificado.

Já Paulinho, chegou aos 12 golos e terminou como o melhor marcador da fase regular do campeonato mexicano, um prémio que divide com Armando González (Chivas) e João Pedro Galvão (Atlético San Luis), ambos também com uma dúzia de golos apontados.

O internacional português arrecada, assim, a distinção enquanto goleador de um torneio do campeonato mexicano pela terceira vez consecutiva, depois de o ter conseguido no Apertura de 2024 e no Clausura de 2025.