Tomás Handel foi totalista e marcou na estreia pelo Estrela Vermelha, este domingo, na goleada caseira sobre o Zeleznicar Pancevo (7-1).

Aleksandar Katai assinou um hat trick (3, 19 e 40m) e Mirko Ivanic (43m) também marcou antes do intervalo. Os visitantes ainda reduziram na segunda parte, mas o ex-Benfica Nemanja Radonjic dilatou a vantagem dos anfitriões aos 71 minutos.

Já aos 82, foi a vez de Handel marcar, a passe de Bruno Duarte, também ele ex-V. Guimarães. O resultado ficou fechado com o golo de Vladimir Lucic, aos 87 minutos.

O Estrela Vermelha, adversário do FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa, é segundo classificado do campeonato sérvio, com 18 pontos, a um do Partizan, que tem mais um jogo.