Nuno Mendes, defesa do PSG, destacou-se na última semana e foi o melhor jogador português no estrangeiro segundo o ranking elaborado pela avaliação da SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

O lateral foi titular na vitória da formação da capital francesa por 3-1 sobre o Auxerre e assistiu para o golo de Marquinhos.

No top-10 de portugueses que jogam pelo Mundo fora, Ricardo Mangas aparece logo a seguir do ex-Sporting. O antigo jogador do V. Guimarães e Boavista faturou no triunfo do Spartak de Moscovo por 2-0 na 29.ª e penúltima jornada do campeonato russo.

O pódio é encerrado por Frederico Duarte, do Wisla Cracóvia. O médio de 26 anos com grande parte da formação no Sporting voltou a ser opção no quarto classificado da Polónia, desta vez na goleada por 5-0 frente ao Wola.