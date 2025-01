Pedro Malheiro encabeçou o top semanal dos portugueses a atuar em ligas estrangeiras.

O lateral-direito ex-Boavista assinou um hat-trick na goleada do Trabzonspor ao Antalyaspor (Liga turca) e ficou muito próximo da nota máxima.

O jogador de 23 anos recolheu da SofaScore - parceiro estatístico do Maisfutebol - uma pontuação de 9,6 e foi seguido de muito perto por João Félix, que marcou dois golos na goleada do Chelsea sobre o Morecambe, em jogo da Taça de Inglaterra.

O top-3 é fechado por Paulinho. Depois de ter sido o melhor marcador do Apertura do México, o avançado ex-Sporting manteve a veia goleador no início do Clausura, ao marcar um dos golos da vitória do Toluca sobre o Club Tijuana. Além disso, anotou ainda uma assistência.

No top-10 seguem-se Rúben Neves, Nuno Mendes, Mateus Fernandes, Pêpê, Kiko, Gonçalo Guedes e Renato Veiga.