Ricardinho, lateral dos romenos do Voluntari, lidera esta semana a armada portuguesa no estrangeiro, de acordo com o ranking elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol, depois de ter sido determinante no surpreendente triunfo em casa do Rapid Bucareste (2-1) no passado sábado, ao marcar o golo de vitória por 2-1, com um golo já em período de compensação.

O defesa de 29 anos, formado no Gil Vicente, a cumprir a sexta temporada no Voluntari, foi o português mais pontuado, nos jogos realizados entre 8 e 11 de dezembro, com uma nota de 9.2

No segundo lugar, com apenas menos duas décimas, aparece Nené, médio dos polacos do Jagiellonia Bialystok que, no passado domingo, marcou dois golos na vitória sobre o Rakow (4-2), na liga polaca.

A fechar o pódio desta classificação dos melhores portugueses na última semana no estrangeiro, aparece ainda o guarda-redes Anthony Lopes, com uma nota de 8.6, depois do experiente internacional português ter sido também determinante na vitória do Lyon sobre o Toulouse (3-0) na liga francesa.

Confira a lista dos melhores portugueses na última semana