O Parma empatou a um golo em Turim, frente ao Torino, em jogo em atraso da 25.ª jornada e que marcou o regresso da Serie A, após a longa paragem devido à pandemia de Covid-19.

Bruno Alves foi titular e jogou os 90 minutos no Parma, que aos 31m marcou por Juraj Kucka e fez o resultado final, depois de N'Koulou adiantar o Torino aos 15m.

O Parma é 7.º classificado com 36 pontos, mais oito do que o Torino, que é 15.º. A Juventus de Cristiano Ronaldo lidera com 63 pontos, mais um do que a Lazio, que esta em segundo lugar quando faltam 12 jornadas para o final.