O Tottenham de José Mourinho venceu em casa o LASK Linz por 3-0, equipa que se apurou para a fase de grupos da Liga Europa às «custas» do Sporting. O resultado começou a ser construído na primeira parte, com Lucas Moura a quebrar a resistência austríaca aos 18 minutos a passe de Carlos Vinicius, avançado emprestado pelo Benfica que se estreou nesta quinta-feira pelos Spurs.

A equipa inglesa foi para o intervalo a vencer por 2-0, já que Andrés Andrade marcou na própria baliza pouco antes da meia-hora.

Vinicius saiu as 86 minutos, pouco depois de ter assistido de cabeça Heung-Min Son para o 3-0 final.

O Tottenham lidera o Grupo J em igualdade pontual com o Antuérpia, que contou com Aurélio Buta nos 20 minutos finais na vitória por 2-1 sobre os búlgaros do Ludogorets.

No Grupo H, o Lille e o Milan deram provas de força diante de Sparta Praga e Celtic, respetivamente. Desta vez com «apenas» dois portugueses em campo (José Fonte e Xeka) e Renato Sanches e Tiago Djaló no banco de suplentes, a equipa mais portuguesa de França goleou fora o emblema checo por 4-1, com o turco Yusuf Yazici a brilhar com um hat-trick (45, 60 e 74m) num jogo facilitado pela expulsão direta de Ladislav Krejci ainda com 0-0 no marcador. Jonathan Ikoné assinou o outro golo do Lille, aos 66m, enquanto o tento solitário do Sparta Praga foi apontado por Borek Dockal, a abrir a segunda parte.

Já o Milan venceu fora o Celtic por 3-1. Rafael Leão entrou aos 66 minutos para o lugar de Zlatan Ibrahimovic, altura em que o resultado era favorável aos italianos por 2-0, com golos de Rade Krunic (14m) e Brahim Diaz, ao minuto 42. Na segunda parte, Mohamed Elyounoussi alimentou a crença dos escoceses (76m), mas o norueguês Jens Petter Hauge fez o 3-1 final nos instantes finais.

No Grupo K, João Carlos Teixeira alinhou os 90 minutos no meio-campo do Feyenoord no empate a zero na visita ao terreno do Dínamo Zagreb. Steven Berghuis falhou um penálti a abrir para os holandeses, que terminaram o jogo com dez, por expulsão de Marcos Senesi aos 73 minutos. Na outra partida do grupo, o Wolfsberger e o CSKA Moscovo empataram a um golo.

No Grupo L, Slovan Liberec e Hoffenheim destacaram face à concorrências. A equipa checa bateu os belgas do Gent por 1-0, enquanto o Hoffenheim derrotou em casa o Estrela Vermelha por 2-0.

Destaque ainda para a vitória do Villarreal por 5-3 na receção aos turcos do Sivasspor, naquele que foi, a par do Bayer Leverkusen-Nice, o jogo com mais golos da jornada inaugural da Liga Europa. Aos 64 minutos registava-se um empate a três, mas Paco Alcácer, lançado em jogo aos 70 minutos, bisou com golos aos 74 e 78 minutos. No mesmo grupo (I) os israelitas do Maccabi Tel Aviv venceram os azeris do Qarabag por 1-0.