O Tottenham de José Mourinho não foi além de um empate a um golo na visita ao terreno do Crystal Palace num jogo que esteve a vencer até aos minutos finais e no qual desperdiçou algumas oportunidades.

«Tenho experiência no futebol e na Premier League e disse aos jogadores o que poderia acontecer. E aconteceu. Contra o Palace, pela forma como eles jogam, nós precisamos de ter bola e de criar. Caso contrário, eles são o tipo de equipa que mete bolas longas para a área e aconteceu o que podia acontecer», analisou o treinador português em declarações à BBC Sport logo após o jogo.

Apesar dos dois pontos perdidos, Mourinho olhou sem dramatismo para o tropeção dos Spurs, que continuam líderes da Premier League. «Podemos olhar para o jogo de duas perspetivas: uma é que perdemos dois pontos; outra é que temos mais um ponto do que tínhamos ontem. «Nunca fico bem quando empato. Procuramos vencer cada jogo em que entramos. Por vezes não ganhamos por mérito do adversários, ou porque devíamos ter feito melhor. Neste caso, penso que foi um pouco das duas coisas», vincou.

Em declarações à Sky Sports, o técnico natural de Setúbal mostrou-se instatisfeito com o desempenho da equipa num período do jogo. «Dos 45 as 75 minutos não conseguimos jogar ou construir desde trás e cometemos muitos erros», admitiu, saindo depois em defesa de Hugo Lloris, que não ficou isento de culpas no golo sofrido. «O meu guarda-redes é o melhor da Premier League!»