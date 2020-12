Após o jogo com o Liverpool, no qual o Tottenham foi derrotado por 2-1 com um golo de Firmino nos instantes finais, José Mourinho confirmou ter dito a Jürgen Klopp que a melhor equipa em campo perdeu.

E, a seguir ao jogo, Mourinho usou as redes sociais para identificar o momento que considera ter sido fulcral para o desfecho do jogo. «O momento em que o poste nos negou a vitória que merecíamos. Orgulhoso de todos», escreveu o Special One, cada vez mais habituado a comunicar através do Instagram.

O momento a que Mourinho se referia foi um remate de Bergwijn ao ferro esquerdo aos 63 minutos apenas com o guarda-redes do Liverpool pela frente. Logo a seguir, a realização do jogo captou a reação de Mourinho, de semblante carregado com o que acabara de acontecer.