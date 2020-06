Após o empate frente ao Manchester United, José Mourinho mostrou-se satisfeito pela exibição da equipa e não poupou críticas à arbitragem.



«Queríamos mais. A nossa consistência defensiva foi tremenda e até os nossos avançados terem energia e força, controlámos a construção dele e cheirámos oportunidades para contra-atacar e marcar. A parte final do jogo foi mais difícil para nós. Senti falta do Lucas e o Dele Alli, só tínhamos disponíveis os avançados que jogaram. Na parte final não tínhamos força para contra-atacar contra uma equipa que estava muito exposta», começou por dizer, em entrevista à BBC.



Já na parte final do encontro, o árbitro assinalou grande penalidade por falta sobre Bruno Fernandes. No entanto, após análise do VAR a decisão foi revertida. O facto de o internacional português ter estado no lance motivou um comentário curioso do técnico do Tottenham.



«Estou contente pela primeira parte. Na segunda parte quando a equipa recuou pelo cansaço, ainda conseguimos controlar o jogo. O penálti não é penálti. Não marcaria, ainda para mais se fosse o VAR. No campo pode parecer penálti. De onde estava pareceu penálti, mas quando vi na televisão... Não fiquei contente. Ainda menos contente fiquei com o segundo penálti. Primeiro é falta sobre o Serge Aurier e depois não é penálti. O Bruno Fernandes vem de um país que eu conheço bem», disse com um sorriso nos lábios.



Por último, Mourinho elogiou o desempenho de Kane, Sissoko e Son, trio que voltou de lesão.



«Incrível. Este é o tipo de jogo no qual não os devia colocar a jogar por 90 minutos. Eles deram tudo, sentimos o quão difícil foi para eles acabarem o jogo. Fizeram 65 minutos incríveis e depois sacrificaram-se pela equipa», concluiu.