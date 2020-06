Os dois duelos entre portugueses deste sábado, na 29.ª jornada da primeira liga turca, acabaram com empates e oito golos no total. Mais penoso o desfecho para o Trabzonspor, de João Pereira, que não foi além de um 1-1 na receção ao Ankaraguçu, de Tiago Pinto, resultado que pode deixar a liderança do campeonato mais longe.

Com os dois defesas portugueses de início em cada uma das equipas, o Trabzonspor cedo ficou em vantagem, por Sorloth, aos três minutos. Contudo, os visitantes empataram já na segunda parte, ao minuto 70, por Gerson Rodrigues.

O outro duelo entre lusos teve seis golos e um ponto para Goztepe e outro para Alanyaspor, após o empate 3-3. Com dois guardiões portugueses de início, Beto de um lado e Marafona do outro, o Goztepe andou sempre atrás do resultado e acabou por anular três desvantagens. Já com o médio André Castro em campo – entrou aos 69 minutos – o ex-FC Porto assistiu Napoleoni para o 3-3 final, ao minuto 90. Antes Karaca (4m) e Papiss Cissé (45+2 e 65m) marcaram para o Alanyaspor. Gurler (11m) e Ozturk (49m) fizeram-no para os locais.

O Trabzonspor mantém o segundo lugar, com 58 pontos, mas pode ficar a quatro do Basaksehir, primeiro com 59 e menos um jogo, se o rival vencer o Galatasaray (4.º com 51) no domingo. O Alanyaspor caiu para sétimo com 45 pontos, fruto do triunfo do Fenerahçe, o Goztepe é oitavo com 38 pontos e o Ankaraguçu está em pior posição, no 17.º e antepenúltimo posto, com 25 pontos, em zona de descida.