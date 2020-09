Bruno Fernandes falou do mercado das equipas portuguesas, no decorrer de uma entrevista ao «A Equipa», o novo programa de desporto da TVI24. O internacional português falou do Benfica e do FC Porto, mas também das suas antigas equipas, o Sporting e o Boavista. A terminar, falou também do Rio Ave onde também tem amigos especiais, um deles, prestes a «explodir».

«Foi bom para o futebol português todo este investimento que está a ser feito pelos clubes. Nomes como o Javi Garcia, Rami, Gaitán, Quaresma. O FC Porto é o campeão, está bem, não precisa mudar. O Benfica contratou muitos jogadores, contratou um treinador novo, que toda a gente conhece e que tem a fama de fazer as suas equipas jogar melhor», começou por referir.

Depois falou dos clubes que lhe falam mais ao coração. «Espero muito do Boavista pelas contratações que fez. O Sporting acho que fez boas contratações. Ao contrário das contratações sonantes, como são os casos de Javi Garcia, Rami, que têm sempre o risco de correr bem ou correr mal, tal como nas contratações de jovens, tens o risco de correr bem ou mal. O Sporting contratou o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, o próprio Porro, o regresso do Palhinha. Todos se reforçaram de certa maneira», prosseguiu.

A terminar, Bruno Fernandes também falou do Rio Ave. «Também tem uma boa equipa, foi buscar o Dala e o Francisco Geraldes que são jogadores com grande potencial. Tem um jogador que adoro e tenho uma grande relação que é o Carlos Mané. Pelo que vi o ano passado, acho que está a voltar ao normal dele. O Mané tem um nível muito alto e acredito que este ano ele vai explodir. Pelos últimos jogos que vi na Liga Europa e no campeonato ele esteve muito bem para aquilo que é a minha leitura», destacou ainda.

«O campeonato português, visto de fora, está a ficar mais forte», disse ainda em jeito de conclusão.