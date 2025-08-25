Fábio Silva está muito perto de deixar o Wolverhampton e tornar-se jogador do Borussia Dortmund em definitivo.

Nesta altura, o avançado de 23 anos já tem acordo com o emblema da Bundesliga para rubricar um contrato para as próximas cinco temporadas e, tal como noticiou o jornalista David Ornstein e confirmou também o Maisfutebol, os clubes encontram-se a limar arestas quanto à estrutura de um negócio que ficará selado por valores a rondar os 25 milhões de euros.

Recorde-se que o clube germânico fez chegar anteriormente aos Wolves outras propostas para adquirir o passe do avançado formado no FC Porto, mas esbarrou na intransigência dos responsáveis do emblema inglês, que inicialmente estariam dispostos a negociar por valores a rondar os 20 milhões de euros - que o Dortmund estava disposto a cobrir - mas subiram as exigências.

Agora, as negociações estão muito perto de ficar concluídas com sucesso, devendo Fábio Silva rumar em breve a um dos principais emblemas da Bundesliga após cinco anos de ligação aos Wolves e quatro empréstimos pelo meio.