Bruno Lage embarcou esta segunda-feira para Inglaterra para assinar contrato com o Wolverhampton.

A informação foi avançada no programa Mais Transferências, da TVI24, e o nosso jornal sabe que o acordo entre as partes está prestes a ser firmado.

Recorde-se que na semana passada o nosso jornal noticiou que o técnico do Benfica era o nome mais forte na linha de sucessão de Nuno Espírito Santo, de saída do Wolverhampton ao fim de quatro temporadas.

As negociações evoluíram favoravelmente e Lage está agora muito perto de ser oficializado como novo treinador da equipa da Premier League.

O treinador natural de Setúbal vai assim regressar ao ativo um ano depois de ter deixado o Benfica, no início de julho de 2020. E pela porta de um campeonato que admira e onde trabalhou em 2017/18 na condição de adjunto de Carlos Carvalhal, com quem trabalhara também anteriormente no Sheffield Wednesday, equipa do segundo escalão inglês.