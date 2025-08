É OFICIAL! João Palhinha está confirmado como reforço do Tottenham, por empréstimo do Bayern Munique.

Em comunicados nos quais oficializaram o acordo, os dois clubes informaram que o acordo contempla uma opção de compra que pode ser acionada no final da temporada pelo emblema inglês.

João Palhinha chegou ao Bayern no verão de 2025, proveniente do Fulham, onde esteve duas épocas após sair do Sporting em 2022. Os bávaros pagaram perto de 50 milhões de euros aos londrinos mas, apesar do elevado investimento, o médio cumpriu apenas dez jogos (de um total de 25) como titular.

Agora, regressa a Inglaterra e à capital inglesa.