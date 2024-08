O Panetolikos, equipa da Liga grega, anunciou a contratação de Miguel Luís, que assinou um contrato válido até 2026.

O médio de 25 anos, formado no Sporting, chega ao futebol helénico depois de três temporadas na Polónia, onde jogou no RKS Raków e, desde janeiro de 2022, no Warta Poznan.

Miguel Luís estreou-se pela equipa principal do Sporting em 2018/19 e chegou a ser considerado um dos médios mais promissores da formação dos leões. Fez parte da da seleção portuguesa que se sagrou campeã europeia em 2016 e somou perto de 70 internacionalizações pelos escalões jovens.